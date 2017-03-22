Омелян: в прошлом году на дороги выделили только 10 миллиардов из заявленных около 20

Дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

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«В прошлом году, несмотря на то, что было задекларировано около 20 млрд грн, мы получили фактически только 10 млрд грн. В этом году я очень надеюсь, что вместе с поддержкой премьер-министра нам удастся получить дополнительные 15 млрд грн из репрофайлинга (реструктуризации с продлением срока обращения облигаций – УНИАН) Национального банка Украины», - сказал Омелян.

Он подчеркнул, что вопрос финансирования дорожной отрасли «очень болезненный».

При этом, по словам главы правительства Владимира Гройсмана, Украина в этом году увеличит финансирование дорожного хозяйства втрое по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн, из них 15 млрд грн уже есть в наличии, а еще 15 млрд грн поступит от репрофайлинга облигаций НБУ.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о планах направить в 2016 году порядка 18-19 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.

Ранее министр Омелян отмечал, что для восстановления дорожного сектора Украины и приведения его к европейским нормам необходимо ежегодно направлять минимум 50 млрд грн в течение 5 лет, при этом в прошлом году за счет выделенных из госбюджета 10 млрд грн было отремонтировано около 1% всех дорог страны.

Ранее правительство сообщало о намерении выделить на ремонт и реконструкцию дорог более 35 млрд грн в 2017 году.

Благодаря данному финансированию Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует в этом году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тыс. км.