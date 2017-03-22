Крупнейший европейский лоукостер Ryanair обещает еще 50 направлений из Украины

Крупнейший лоукостер Европы ирландская авиакомпания Ryanair не собирается останавливаться на уже имеющихся направлениях из Украины - их количество может вырасти до 50.

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Об этом заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен в интервью «Новое время».

"Я прилетел из Дублина, и это заняло меньше трех с половиной часов. Это намного дольше, чем в среднем на наших рейсах. Но это не так плохо. Существует сообщение между Манчестером и Украиной. Лондон – это очевидное направление. В Нидерланды летать нелогично", - отметил он, отвечая на вопрос, почему именно эти направления выбрали для первых маршрутов.

По его словам, это лишь первые направления. Потенциально может быть еще пятьдесят новых.

Как сообщал УНИАН, лоукостер Ryanair принял решение о выходе на украинский рынок. Затем Boeing 737-700 авиакомпании Ryanair 14 марта совершил посадку в киевском аэропорту Жуляны.

С 30 октября 2017 года компания откроет 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева авиакомпания запустит рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.