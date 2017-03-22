"Укравтодор" и китайская компания планируют построить объездную дорогу в Кременчуге с мостом через Днепр

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией China road and bridge corporation (CRBC), который предусматривает реализацию совместного проекта по строительству автодороги Полтава - Александрия на участке объезда города Кременчуг с мостовым переходом через реку Днепр.

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Как сообщили в пресс-службе госагентства, меморандум подписали руководитель "Укравтодора" Славомир Новак и вице-президент China road and bridge corporation Ду Фэй.

"Строительство моста в пригороде позволит перенаправить транзитный трафик за пределы города, разгрузит улицы, сделает поездки более безопасными, существенно улучшит экологическую ситуацию. Новый мост обеспечит не только качественное сообщение через Днепр, но и будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности Поднепровья и появлению новых рабочих мест», - цитирует пресс-служба Новака.

В пресс-службе со ссылкой на главу госагентства отметили, что нынешнее транспортное сообщение через Днепр является неудобным, поскольку единственный мост находится в центре города и ежедневно через него проезжает в среднем более 10 тыс. транзитных автомобилей, большинство из которых - грузовики.

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В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодняшний день этот мост через Днепр имеет две полосы движения для автомобилей. Мост был открыт в 1949 году, а его опоры построены еще в 1872 году.

Кроме городского сообщения, через этот мост проходит две важные автомобильные дороги государственного значения: национальная трасса Борисполь - Кременчуг - Днепр - Запорожье - Мариуполь и международная Полтава - Александрия, которая является частью европейского коридора Полтава - Кишинев - Слободзея (Румыния) и частью 9-го панъевропейского транспортного коридора.

Предполагается, что после реализации этого проекта существующий двухуровневый мост будет использоваться исключительно для внутригородских поездок. Кроме того, в пресс-службе добавили, что в конструкции моста должна быть предусмотрена возможность будущего обустройства линии метро для сообщения левобережной и правобережной части Кременчуга.

"Новый мост сделает перемещение жителей Кременчуга значительно быстрее и комфортнее, а отсутствие транзитного транспорта существенно улучшит безопасность движения и экологическую ситуацию в городе", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укравтодор" сообщил о планах до конца 2017 года закончить проектирование автомобильной дороги в сторону Венгрии, которая соединит украинскую трассу Киев – Чоп и венгерскую Будапешт – Ньиредьхаза.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 млрд грн. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.