После скандального видео, на котором дорожники засыпали ямы землей, уволили директора Полтавского облавтодора

Глава «Укравтодора» Славомир Новак совместно с руководителем ГАК «Автомобильные дороги Украины» Артемом Гриненко 22 марта уволили директора государственного предприятия Полтавский облавтодор Дмитрия Осовского за проведение некачественного и несвоевременного ремонта дорог.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Отмечается, что кроме директора облавтодора также уволена с занимаемой должности руководительница филиала, который выполнял дорожные работы.

Также, за нарушение технологий ремонта в течение марта два выговора получили руководители Харьковского и Закарпатский облавтодоров.

Ранее, в сети появилось очередное видео, на котором зафиксировано нарушения укладки асфальта. Из видео понятно, что в Полтаве ремонтники решают проблему ям на дорогах с помощью обычной земли с обочины.

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Премьер-министр Владимир Гройсман на заседание Кабмина прокомментировал видео: "Рок-н-рольщики", которые ногами забивают асфальт. Человек десять, но только двое – работают. Я вернул всех в реальность – как выглядят украинские дороги", - сказал премьер.

В то же время Гройсман заявил, что необходимо вводить жесткий контроль за ремонтом дорог в стране, тогда «месяц-два ситуация исправится».

Как сообщал УНИАН, ГАК "Автомобильные дороги Украины" 16 марта уволила директора Львовского облавтодора Андрея Слипецкого за неэффективную работу.