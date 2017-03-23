Взрывы боеприпасов под Харьковом: "Украэрорух" закрыл небо для полетов в радиусе 40 километров

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") временно закрыло небо для полетов в радиусе 40 км от места пожара на расположенном недалеко от города Балаклея Харьковской области военном складе, где сегодня ночью, 23 марта, начали взрываться боеприпасы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Лавренюка.

"Украэрорух" временно закрыл небо в радиусе 40 км от места пожара", - сказано в сообщении со ссылкой на Лавренюка.

С целью организации работ и координации действий Мининфраструктуры направило на место происшествия первого заместителя министра Евгения Кравцова.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области вблизи г. Балаклея на военном складе Министерства обороны сегодня ночью, 23 марта, начали взрываться боеприпасы. Проводится эвакуация населения из части города Балаклея и близлежащих сел в зоне возможного поражения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) привлечено более 350 человек личного состава и несколько десятков единиц техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.

В ГСЧС также проинформировали, что движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.

Мининфраструктуры сообщило, что персонал ж/д станции в городе Балаклея эвакуирован, а при необходимости "Укрзализныця" готова предоставить поезда для эвакуации населения. Однако пока таких запросов не поступало. Пока "Укрзализныця" направила пожарные поезда в Харьковскую область с целью локализации пожара.