Госаудитслужба выявила миллионные нарушения в работе госкомпании "Автодороги Украины"

Государственная аудиторская служба (Госаудитслужба) по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» и ее дочерних предприятий за период с 1 июля 2012 года по 31 августа 2016 года выявила нарушения, которые привели к финансовым потерям в размере свыше 85 млн грн.

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В частности, как сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы, в ходе ревизии были выявлены факты значительного завышения стоимости изготовления асфальтобетонных смесей, которые были использованы в рамках выполнения контрактов за госсредства.

По данным пресс-службы, больше всего таких нарушений Госаудитслужба выявила в деятельности Полтавского облавтодора - на сумму 9,5 млн грн, Николаевского облавтодора - на сумму 8,8 млн грн, Черниговского облавтодора - на сумму 8,2 млн грн, Львовского облавтодора - на сумму 8,1 млн грн.

«Из-за принятия руководителями большинства дочерних предприятий неэффективных управленческих решений сумма потерянных этими предприятиями доходов и осуществления неэффективных расходов составляет по меньшей мере 270 млн грн. Наибольшие неэффективные расходы и потери доходов зафиксированы в ГП "Полтавский облавтодор", ГП "Житомирский облавтодор", ГП "Львовский облавтодор", ГП "Кировоградский облавтодор", - сказано в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что отсутствие реальных шагов со стороны Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") относительно четкого законодательного урегулирования вопросов, связанных с деятельностью госкомпании «Автомобильные дороги Украины", в частности, по определению статуса имущества, переданного в ее устав, формального контроля этой компании за деятельностью своих филиалов, приводит к постоянным злоупотреблениям при использовании имущества предприятий.

Кроме того, в сообщении отмечается, что наличие крайне изношенной ремонтно-строительной техники не позволяет большей части дочерних предприятий конкурировать с другими участниками конкурсных торгов на выполнение ремонтно-строительных работ, что приводит к непрерывному сокращению объемов выполненных работ.

В пресс-службе добавили, что о результатах ревизии проинформированы Кабинет министров, Мининфраструктуры и «Укравтодор», которым был предоставлен ряд предложений, в том числе по устранению выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная аудиторская служба (Госаудитслужба) сообщила, что по результатам проведенной плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности коммунальной корпорации "Киевавтодор" за период с 1 января 2014 года и по 1 сентября 2016 года выявила завышение подрядчиками стоимости ремонта дорог Киева на сумму около 11 млн грн.

Кроме того, Госаудитслужба по итогам проведенных в 2016 году проверок выявила финансовые нарушения в облавтодорах на общую сумму около 185 млн грн, которые, в частности, были связаны с установлением завышенных цен при закупке материалов и услуг для дорожной отрасли.

При этом наибольшее количество нарушений выявлено в Киевской, Львовской, Николаевской и Черниговской областях. Наихудшая ситуация сложилась в Полтавском облавтодоре, где Госаудитслужба выявила нарушений почти на 57 млн грн.