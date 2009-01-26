Немецкий автопром ожидает роста продаж

Возможность получить премию от государства при покупке новой машины оживила интерес немцев к автомобилям и породила в концернах большие надежды на рост продаж. Согласно опросу, от этого больше других выиграет Volkswagen, сообщает Немецкая волна.

Немецкие автомобилестроители ожидают роста продаж после принятия бундестагом второй конъюнктурной программы правительства Германии. Автомобильные премии должны вновь привлечь покупателей в автосалоны. Однако результаты опроса показывают, что не все автоконцерны в равной мере выиграют от этого.

Во втором пакете мер по оживлению конъюнктуры, разработанном немецким правительством, кроме прочего предусмотрен пункт, направленный на поддержку автомобильной промышленности. Его суть состоит в том, что немцы получат от государства премию в размере 2500 евро, если они в 2009 году сдадут на металлолом свои старые машины и купят новые. При этом машина должна быть не моложе девяти лет. Кроме того, ее в течение года нельзя продавать или сдавать в утиль.

Эти меры породили в немецкой автомобилестроительной отрасли, сильнее других затронутой экономическим кризисом, множество надежд на увеличение продаж. Объединение немецких автомобилестроителей (VDA) повысило свои прогнозы по продажам в 2009 году, сообщает немецкое издание tagesschau.de. "Если планы правительства обретут форму закона, у нас есть шансы взять трехмиллионную границу", - ожидает президент VDA Маттиас Виссман (Matthias Wissmann). До сих пор VDA ожидало дальнейшее снижение продаж автомобилей в 2009 году в Германии - до 2,9 миллионов штук.

По его мнению, концепция правительства представляет собой действенное средство по выходу из рецессии. Меры, предусмотренные в конъюнктурных пакетах, в том числе премия за покупку нового автомобиля, должны помочь "жизненно важной для Германии отрасли".

Руководители автомобильных концернов утверждают, что автомобильная премия уже вызвала большой интерес у покупателей. "В наших автосалонах наблюдается настоящий ажиотаж. Интересующиеся приходят толпами", - радуется глава немецкого отделения компании Ford Бернхард Маттес (Bernhard Mattes). А председатель правления Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) утверждает, что нельзя недооценивать положительный психологический эффект, возникший после решения правительства о введении автомобильной премии для всего немецкого автопрома.

Репутация немецких автомобилей может упасть из-за введения автомобильных премий Иначе ситуацию видит глава Института экономических исследований Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn). Он считает, что автомобильная премия нанесет значительный урон немецкой автомобильной промышленности, поскольку тем самым качественные немецкие автомобили, известные своей долговечностью, объявляются уже в девятилетнем возрасте металлоломом. Это вредит репутации немецких автомобилей.

Согласно результатам опроса маркетинговой фирмы Puls, большинство заинтересованных в получении премии от немецкого правительства – а их набралось около 1,2 миллиона – намерены приобрести маленький или средний автомобиль. От автомобильной премии больше всего выиграет концерн Volkswagen. Именно автомобиль этой марки намерены купить большинство заинтересованных - 17,2 процента. 11,5 процента купили бы Logan или Sandero компании Dacia - дочернего предприятия Renault. По 8 процентов собираются приобрести одну из моделей концернов Fiat и Ford.