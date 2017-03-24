В Кабмине сообщили, когда дороги приведут в нормальное состояние

Кабинет министров Украины намерен в течение 5-7 лет привести в нормальное состояние дорожную инфраструктуру страны, 95% из которой изношено.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Наша задача сегодня - за 5-7 лет навести порядок на украинских трассах. Украинцы достойны того, чтобы ездить по нормальным дорогам", - сказал премьер.

По его словам, правительство будет постепенно увеличивать объемы финансирования строительства и ремонта дорог.

Также глава правительства подчеркнул, что финансирование строительства дорожной инфраструктуры за счет средств от перевыполнения плана таможенных сборов показывает позитивные результаты. По словам Гройсмана, строительство дороги Одесса-Рени, финансируемое за счет таможни, находится под особым контролем правительства.

"Одесса-Рени - приоритетный проект. Правительство и я лично уделяем внимание, будем безусловно продолжать строительство", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.

В 2018 году планируется запуск Дорожного фонда, призванного обеспечить достаточное финансирование дорожной инфраструктуры.