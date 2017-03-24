Импорт автомобилей в Украину в январе увеличился на 85%

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем января 2016 года на 85% - до 6701 единиц, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, по сравнению с январем 2016 года импорт легковых авто увеличился на 85%, а их таможенная стоимость составила 91,6 миллиона долларов.

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"По сравнению с прошлым годом средняя стоимость одной импортной иномарки снизилась с 17,2 тысячи долларов до 13,7 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

При этом, наибольшее количество легковых автомобилей прибыло в Украину из Евросоюза - 4743 штук, а самой большой страной-поставщиком стала Германия.

"За месяц из Германии в Украину ввезли 1890 легковых автомобилей, общая таможенная стоимость которых составила 25,1 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в январе 2017 года на территорию Украины в режиме импорта было ввезено 9219 единиц автотранспортной техники на сумму более 130,8 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 51% - до 4,8 тысячи единиц.