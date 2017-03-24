"Кусачие" одеяла и перьевые подушки отправляем в историю: Балчун обещает заменить спальный инвентарь в поездах

Правление акционерной госкомпании «Укрзализныця» утвердило новые стандарты постельного белья и другого инвентаря в пассажирских поездах.

Об этом написал глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун в Facebook.

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"Кусачие одеяла и перьевые подушки отправляем в историю... Рассчитываем, что наш пассажир в ближайшей перспективе забудет о скомканных, тяжелых, с комками ваты матрасах и сомнительного вида подушках. "Кусачие" одеяла уступят место новым, из современных комфортных экологических материалов. Отказываемся и от летнего и зимнего вариантов одеял, и переходим на всесезонный формат. Избавляемся и от так называемых, «вафельных полотенец» старого образца - вместо них будут махровые, которыми удобнее и приятнее пользоваться", - сообщил Балчун.

Глава «Укрзализныци» добавил, что разительные перемены не произойдут за один день, но постепенно будет заменен весь инвентарь.

Он также обратился к пассажирам с просьбой бережно относится к имуществу железной дороги.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год «Укрзализныця» завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности – чистая прибыль «Укрзализныци» составила 303 млн грн.