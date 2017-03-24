"Укрзализныця" увеличила до восьми количество дополнительных поездов к Пасхе

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам, помимо ранее назначенных семи дополнительных поездов, назначила еще один состав по маршруту Одесса - Харьков.

Читайте также"Кусачие" одеяла и перьевые подушки отправляем в историю: Балчун обещает заменить спальный инвентарь в поездах

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что всего на пиковые даты с 13 по 18 апреля компания назначила 8 дополнительных поездов в популярных направлениях и увеличила периодичность курсирования трех графиковых поездов.

В частности, дополнительный поезд №270/269 Одесса - Харьков будет отправляться из Одессы 13 и 17 апреля в 15:24 и прибывать в Харьков в 08:34. В обратном направлении поезд будет отправляться 14 и 18 апреля в 16:13 и прибывать в Одессу в 09:17.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на этот поезд уже открыта на сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила к Пасхе семь дополнительных поездов из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова в Ужгород, и из Днепра в Ивано-Франковск. Кроме того, на этот период компания увеличила периодичность курсирования трех круглогодичных поездов: из Днепра в Кривой Рог и Одессу, из Одессы в Черновцы, а также из Киева в Запорожье.