В "Укрзализныце" сообщили, сколько их вагонов осталось на оккупированном Донбассе

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей осталось 29375 грузовых вагонов.

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Об этом БизнесЦензор сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"По состоянию на 22 марта 2017 года на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей находится 29375 грузовых вагонов, в том числе 5879 грузовых вагонов, принадлежащих другим предприятиям Украины", - отметили в УЗ.

Напомним, общий парк грузовых вагонов УЗ составляет примерно 104 тыс. штук. Таким образом, в результате торговой блокады оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, "Укрзализныця" потеряла четверть парка грузовых вагонов.

Отметим, что вагонный парк ПАТ "Укрзализныця" находится в критическом состоянии - его износ более 90%.

Кроме того, на оккупированной промосковскими боевиками территории Донбасса осталось 226 тепловозов, 68 электровозов, 49 дизель-секций и 94 электросекции, которые принадлежат "Укрзализныци".

Всего, по состояния на октябрь 2016 года, в УЗ работало 2,4 тысячи тепловозов и 1,3 тысячи электровозов.

Как сообщал УНИАН, в январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.