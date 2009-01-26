В 2008 г. 24 предприятия Минтранссвязи получили убытки

В прошлом году 24 предприятия Министерства транспорта и связи Украины сработали убыточно, получив почти 120 млн. грн. убытков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский сегодня на коллегии МТСУ.

По его словам, это на 2 предприятия меньше, чем в 2007 году, в то же время убытки больше на 16,4%.

Среди «неудачников» Винский назвал 9 предприятий «Укрморречфлота», получившие 80,8 млн. грн. убытков, 7 предприятий авиационной отрасли – 22,8 млн. грн., Днепропетровский и Харьковский метрополитены – 15 млн. грн.соответственно.

На прошлой неделе министр транспорта и связи И.Винский заявил о том, что по итогам работы в 2008г. будут уволены 30-40 руководителей отрасли. «Зреют кадровые вопросы… Руководители предприятий по итогам года у нас отвечать будут. Думаю, 30-40 человек будут уволены», - сказал он.

В то же время, выступая сегодня на коллегии, заместитель министра транспорта и связи Екатерина Фоменко сообщила, что в целом по 2008г. все предприятия, подконтрольные Минтранссвязи получили 1,5 млрд. грн. прибыли.

По ее словам, эта сумма могла быть больше, однако на результаты повлиял кризис, что сказалось на итогах четвертого квартала.