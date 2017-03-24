Корпорация "УкрАвто" за год сократила убыток в 140 раз

Украинская автомобильная корпорация («УкрАвто»), крупнейший автопроизводитель и дистрибьютор автомобилей в Украине, по итогам 2016 года сократила чистый убыток в 140 раз – до 3,076 млн грн с 430,7 млн грн в 2015 году.

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Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, стоимость активов предприятия за прошлый год увеличилась на 2,1% – до 3,73 млрд грн.

Текущие обязательства компании за отчетный период незначительно увеличились – на 0,1%, до 1,05 млрд грн, а долгосрочные обязательства увеличились на 5,2% – до 1,585 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность завода по итогам прошлого года увеличилась на 4,5% – до 1,521 млрд грн.

Численность сотрудников в прошлом году сократилась по сравнению с 2015 годом на 18,2% – до 889 человек с 1051 человек.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года корпорация «УкрАвто» сократила чистый убыток в 2,3 раза – до 430 млн грн с 1,009 млрд грн в 2014 году.

Корпорация "УкрАвто" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций Запорожского автомобилестроительного завода и польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.