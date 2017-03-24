"Киевстар" за год заработал 3 миллиарда гривень

Оператор мобильной связи «Киевстар» в 2016 году увеличил чистую прибыль на 19,6% по сравнению с 2015 годом - до 3,08 млрд грн.

Читайте такжеОператор lifecell потерял более миллиона абонентов, но закончил год с прибылью

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, стоимость активов «Киевстара» по итогам прошлого года выросла на 5,7% и составила 17,65 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность предприятия на конец 2016 года составила 2,14 млрд грн, что на 7% больше, чем годом ранее.

Текущие обязательства «Киевстара» за прошлый год выросли на 11,3% - до 5,86 млрд грн, а долгосрочные - на 16,7%, до 219,07 млн грн.

Как ранее сообщала пресс-служба оператора, выручка компании «Киевстар» по итогам 2016 года выросла на 11% по сравнению с 2015 годом - до 14,96 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году «Киевстар» увеличил чистую прибыль на 11,4% по сравнению с 2014 годом – до 2,446 млрд грн. Чистый доход оператора за 2015 год увеличился на 15,08% – до 14,933 млрд грн.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет.

Количество абонентов мобильной связи оператора составляет 25,4 млн пользователей. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VimpelCom.