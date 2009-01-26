Ведущие предприятия Минтранссвязи пройдут аудит

Министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский настаивает на проведении международного аудита предприятий отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания коллегии Минтранссвязи.

«Я твердо стою на той позиции, что нужно провести международный аудит всех ведущих предприятий отрасли, – подчеркнул министр. – Меня очень обеспокоила ситуация в «Укрзализныце», когда предприятие по итогам 2007 года задекларировало прибыль, а международный аудит, проведенный компанией «Делойт» за 2007 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, выявил 3,5 млрд. грн. убытков».

По словам министра, невозможно осуществлять экономическую политику и долгосрочное планирование при отсутствии четкого понимания финансового состояния предприятия. «Мы имеем уже несколько примеров, когда руководители предприятий делали искусственную отчетность, чтобы продержаться на должности лишнее время. Все прекрасно понимают, что это была политика искусственного банкротства», – сказал И.Винский.

Как отмечалось на коллегии, аудит должен быть проведен до 1 сентября 2009 года.