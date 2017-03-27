Латвийская авиакомпания АirBaltic возобновила прямые авиарейсы из Одессы в Ригу

Латвийская авиакомпания АirBaltic сегодня, 27 марта, возобновила прямые рейсы по маршруту Рига-Одесса-Рига.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор международного аэропорта «Одесса» Виталий Портянко.

Первый самолет, доставивший в Одессу 66 пассажиров, встретили водным салютом.

Читайте такжеКрупнейший европейский лоукостер Ryanair обещает еще 50 направлений из Украины

«Сегодня после 3-летнего перерыва АirBaltic возобновила прямые рейсы», - сказал Портянко.

Посол Латвии в Украине Юрий Пойканс во время церемонии принятия первого рейса отметил, что возобновление авиарейсов в Одессу из Риги является доказательством улучшения ситуации в нашей стране, несмотря на некоторые трудности.

«Это также свидетельствует о тесных связях Украины и Латвии в разных сферах, в том числе, транспортной. В середине июня намечается безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом, и я очень надеюсь, что этот рейс даст дополнительный толчок развитию туризма. Символично, что рейс открывается за неделю до визита президента Украины Петра Порошенко в Латвию. Визит состоится на следующей неделе, 4 апреля», - сказал Пойканс.

Он выразил уверенность в том, что возобновление авиарейса вызовет интерес в самой Латвии, где 2% населения составляют этнические украинцы. Предполагается, что направление будет пользоваться спросом у пожилых латвийцев, ностальгирующих по «старой Одессе», а также – у молодых людей, интересующихся этим украинским городом, у моряков и бизнесменов.

Пока рейсы будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Риги - по пятницам и воскресеньям в 23.35, из Одессы – по понедельникам и субботам в 3.45 по местному времени.

По словам регионального представителя airBaltic в Украине Марии Радченко, рейс откроет одесситам новые возможности для путешествий в Европу и Скандинавию. Кроме того, это дополнительная возможность для европейцев посетить Одессу.

«На первом этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю, с вылетом из Риги по пятницам и воскресеньям в 23.35, из Одессы - по понедельникам и субботам в 03.45 по местному времени. В июне и июле планируется последовательное увеличение частоты полетов до 4 рейсов в неделю», - сказала Радченко.

Линию будут обслуживать самолеты Boeing 737 и Bombardier Q400NextGen.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

АirBaltiс (AIR BALTIC CORPORATION) обеспечивает прямые рейсы из Риги в более чем 60 пунктов назначения. Компания предлагает стыковки в аэропорту Риги с пунктами назначения маршрутной сети авиакомпании в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Флот компании составляет 25 самолетов - Boeing и Bombardier Q400Next Gen.