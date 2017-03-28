ГП "Укрпочта" планирует привести в Украину Amazon. Об этом сообщил генеральный директор ГП "Укрпочта" Игорь Смелянский в эфире "5 канала", передает РБК-Украина.

"Сейчас мы очень хотим завести Amazon в нашу страну. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, потому что это международный почтовый оборот, это требует некоторое время. Логистически мы готовы, но это международные соглашения и в этом случае мы должны работать с американской почтой - это большой монополист, и они не слишком быстро двигаются. Остальное - это сотрудничество с нашими таможенными органами, таможня должна увеличить штат, чтобы пропускать эти товары", - сказал Смелянский.

Читайте также"Укрпочта" стала акционерным обществом

По его словам, привлечь Amazon можно уже к концу 2017. "Но обещать не буду, потому что не уверен", -добавил директор ГП "Укрпочта".

Ранее УНИАН сообщал, что украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" намерено повысить тарифы на свои услуги в среднем на 50% по решению Нацкомиссии по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Справка УНИАН. Amazon — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса.