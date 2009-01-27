Минтранссвязи подготовило 70 инвестпроектов

Министерство транспорта и связи Украины уже подготовило 70 инвестиционных проектов на общую сумму 215 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО.

«Мы подготовили 70 инвестиционных проектов на общую сумму 215 млрд. грн., - сказал министр. - Эти проекты уже есть, мы готовы начинать работу с инвесторами».

По его словам, в настоящее время разработано и согласовано с профильным правительственным комитетом типовое инвестиционное соглашение, подготовлен порядок проведения конкурса на привлечение инвестиций.

И.ВИНСКИЙ также отметил, что 70 – еще не окончательное количество проектов, которые предложит Минтранссвязи инвесторам. «Мы будем продолжать эту работу, поскольку во время последней встречи с премьер-министром поставлена задача, что Минтранссвязи представит инвесторам не менее 200 конкретных проектов», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

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