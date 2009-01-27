Немецкие железнодорожники готовят забастовку

Сотрудники немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn готовы провести предупредительную забастовку из-за того, что руководство концерна не выполняет требования профсоюзов.

Крупные транспортные профсоюзы Transnet и GDBA призвали сотрудников железнодорожного концерна Deutsche Bahn к прекращению работы в четверг, 29 января. Свое решение они обосновали отсутствием прогресса на переговорах о новых тарифных соглашениях, которые застопорились на вопросах об урегулировании рабочего времени, передает Deutsche Welle.

По словам представителей профсоюзов, требующих повышения зарплаты 130 тысяч работников железной дороги на 10 процентов, работодатель пока не сделал приемлемого предложения.

Когда именно и на каких участках железной дороги будет остановлено движение поездов, станет известно в среду, 28 января.

Менее крупный профсоюз машинистов GDL, отдельно ведущий переговоры с Deutsche Bahn, пока не намерен участвовать в забастовке.Экономисты, опрошенные во вторник газетой "Коммерсант", единодушно полагают, что Россия вступила в полномасштабную рецессию, которая вслед за корпорациями начинает сказываться и на населении.

Эксперты отмечают, что декабрьское снижение ВВП оказалось сравнительно небольшим в основном благодаря наращиванию государственных расходов, и предсказывают в наступившем году дальнейшее снижение инвестиций и масштабные увольнения.