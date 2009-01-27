British Airways ожидает $207 млн. операционного убытка

Третья по величине европейская авиакомпания British Airways предупредила, что в текущем финансовом году, который завершится 31 марта, может получить операционный убыток в размере около 150 млн фунтов стерлингов ($207 млн). Об этом сообщает транспортный портал «РЖД-Партнер».

Причиной этого является продолжающееся сокращение спроса на авиаперевозки, а также снижение курса британской нацвалюты.

British Airways заявила, что "дальнейшее ослабление экономики" в январе и прогнозы на февраль-март вместе с падением фунта негативно сказываются на ожиданиях. Расходы, не связанные с топливом, при сохранении текущего курса нацвалюты также будут выше, чем предполагалось ранее.

Авиакомпания по-прежнему ожидает повышения выручки на 4% в этом фингоду.

По итогам третьего финквартала, который закончился 31 декабря 2008 года, British Airways планирует отчитаться об убытке на уровне 50 млн фунтов.

Авиакомпания намерена опубликовать отчетность за прошедший квартал 6 февраля.

Котировки акций British Airways упали в ходе торгов в понедельник на 6,5%.