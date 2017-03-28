Оператор 5 крупнейших речных портов Украины сократил прибыль на 60%

Судоходная компания "Укрречфлот" (Киев) по итогам 2016 года сократила чистую прибыль по сравнению с 2015 годом на 58,4% - до 26,5 миллиона гривень с 63,76 миллиона гривень.

Об этом сказано в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении годового собрания акционеров, назначенного на 29 апреля.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Читайте такжеУкраинское Дунайское пароходство сократило прибыль почти на 45%

Согласно сообщению, стоимость активов предприятия за отчетный период сократилась по сравнению с 2015 годом на 1,4% - до 1,25 миллиарда гривень.

Суммарная дебиторская задолженность судоходной компании по итогам прошлого года выросла на 24,7% - до 133,8 миллиона гривень.

Текущие обязательства предприятия по итогам 2016 года сократились на 3,8% – до 241,86 миллиона гривень, тогда как долгосрочные обязательства выросли на 3,9% - до 147,81 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, судоходная компания "Укрречфлот" в 2015 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2014 годом в 7,2 раза - до 63,76 миллиона гривень с 8,85 миллиона гривень.

АСК "Укрречфлот" занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, а также судостроением, ремонтом судов. "Укрречфлот" владеет портами и флотом, в котором насчитывается около 400 судов.

Компания выполняет рейсы в бассейнах рек Дунай, Днепр, Южный Буг, в Черном и Средиземном морях, в северных морях Европы, а также на западном побережье Атлантического океана.

C августа 2007 года "Укрречфлот" входил в группу компаний "Энергетический стандарт" российского бизнесмена Константина Григоришина. По состоянию на конец 2016 года более 12% акций "Укрречфлота" принадлежало кипрской компании Culata Limited, которой, по данным издания "Наши гроши", владеет депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин. Мажоритарным акционером "Укрречфлота", владеющим более 66% акций, является паевой закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд "Пятый", работающий в интересах компании "КУА "Сварог Эссет Менеджмент" из группы Григоришина.