"Укрзализныця" увеличила до девяти количество дополнительных поездов к Пасхе

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам, помимо ранее назначенных восьми дополнительных поездов, назначила еще один состав по маршруту Киев - Ивано-Франковск - Рахов.

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В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что всего на пиковые даты с 13 по 18 апреля компания назначила 9 дополнительных поездов в популярных направлениях и увеличила периодичность курсирования 6 графиковых поездов.

В частности, дополнительный поезд 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов будет отправляться из столицы 14 и 16 апреля в 15:22 и прибывать в Рахов в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться 15 и 17 апреля в 17:38 и прибывать в Киев в 09:16.

Кроме того, на этот период компания увеличила периодичность курсирования еще трех круглогодичных поездов: № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Николаева 14, 17 апреля, а из Ивано-Франковска 15, 18 апреля; № 148 Одесса - Киев, который будет отправляться из Одессы 14, 16, 18 апреля, а из столицы 13, 15, 17 апреля; № 92 Константиновка - Одесса, который будет отправляться из Константиновки 13, 15, 17 апреля, а из Одессы 14, 16, 18 апреля.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила к Пасхе 8 дополнительных поездов из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова в Ужгород, из Днепра в Ивано-Франковск и из Одессы в Харьков. Кроме того, на этот период компания увеличила периодичность курсирования трех круглогодичных поездов: из Днепра в Кривой Рог и Одессу, из Одессы в Черновцы, из Киева в Запорожье.