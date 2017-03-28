В Дании Uber оказался вне закона

Сервис онлайн-заказа такси Uber сообщил о прекращении работы в Дании из-за нового закона, который ужесточит требования для водителей такси, передает Европейская правда.

Официальный представитель Uber в Дании Кристиан Агербо сообщил, что компания, которая присутствует в Дании с 2014 года, прекращает услуги перевозок из-за новых требований к такси и прокатным автомобилям, согласно которым машины должны иметь датчики присутствия на сиденьях и счетчики.

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Uber перестанет предлагать свои услуги в Дании 18 апреля, но компания сохранит присутствие в скандинавской стране, где ее инженеры продолжают работу по разработке технологии для сервиса совместных поездок по всему миру.

Компания заявила, что "предложенные правила нужно менять", чтобы Uber мог работать в Дании. Uber сообщил, что имел в Дании около 2000 "активных водителей", и около 300 тысяч человек скачали приложение.

Министр транспорта страны, который активно поддерживает Uber, был вынужден под давлением политических партий подписать предложения ужесточить стандарты на услуги такси.

"В нынешнем виде Uber, вероятно, незаконный", - сказал министр, добавив: "я считаю, что мы должны быть открыты для новых технологий и инновационных бизнес-моделей".

Датские прокуроры заявили, что Uber, который уже запретили в нескольких городах Европы, своей деятельностью похож на услуги нелегального такси.

В прошлом году суд Дании принял решение о том, что сервис Uber является нелегальным перевозчиком, и постановил водителю компании заплатить штраф в 6000 крон.