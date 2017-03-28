"Киевпасстранс" хочет купить 80 низкопольных троллейбусов за 500 миллионов

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» объявило тендер на закупку 80 низкопольных троллейбусов общей ожидаемой стоимостью 510 млн грн с НДС.

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В частности, согласно размещенному на портале электронных госзакупок Prozorro объявлению, один из двух лотов предусматривает закупку 60 троллейбусов с низким уровнем пола длиной не менее 11,9 метров ожидаемой стоимостью 318 млн грн, второй лот - закупку 20 низкопольных троллейбусов длиной не менее 18,5 метров ожидаемой стоимостью 192 млн грн.

Конечный срок подачи конкурсных заявок от претендентов - 25 апреля, начало аукциона запланировано на 31 мая.

При этом победитель будет обязан поставить троллейбусы в период с 24 мая по 29 декабря этого года.

В тендерной документации отмечается, что единственным критерием отбора победителя будет цена.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года "Киевпасстранс" купил 5 новых троллейбусов «Богдан Т70117» с кондиционерами, системами автономного хода и видеонаблюдением на сумму около 25 млн грн.

В декабре 2016 года коммунальное предприятие "Киевпасстранс" купило два новых польских трамвая Pesa.