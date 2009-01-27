УЗ увеличит пропускные способности в направлении портов

«Укрзализныця» в этом году намерена увеличить свои пропускные способности в направлении портов.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом сказал генеральный директор железнодорожной администрации Михаил Костюк на Совете «Укрзализныци» 27 января.

По его словам, увеличение пропускных способностей является необходимым для реализации «Укрзализныцей» основной задачи на 2009 г.: увеличение объемов грузов и привлечения новых грузов.

В частности, в 2009 году будут построены вторые пути на направлении Долинская - Николаев общей протяжностью свыше 52,2 км. В том числе Долинская - Згода - 6,3 км, Новый Буг - Новополтавка - 17,4 км, Грейгово - Гороховка - 18 км, Гороховка - Николаев - 17,4 км, Мешковский обход станции Николаев - 1,7 км.

По информации руководителя отрасли, все работы будут выполнены до 30 июня текущего года.