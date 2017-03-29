Импорт автобусов в Украину увеличился в 2 раза

Импорт автобусов в Украину в январе 2017 года увеличился по сравнению с январем 2016 года в 2 раза - до 88 единиц, а их таможенная стоимость составила 7,3 млн долл.

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Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

При этом наибольшее количество автобусов прибыло в Украину из Беларуси и Германии.

«Из Беларуси в страну прибыло 58, а из Германии - 18 автобусов. Средняя таможенная стоимость одного белорусского автобуса составляла 119 тыс. долл., а привезенного из Германии - 12 тыс. долл.», - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в январе 2017 года на территорию Украины в режиме импорта было ввезено 9219 единиц автотранспортной техники на сумму более 130,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи новых автобусов в Украине в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года выросли на 48,5% - до 159 единиц.