Великобритания выделит автопрому 3,25 млрд. долл.

Правительство Великобритании во вторник объявило о государственных гарантиях автопроизводителям на сумму до 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (3,25 млрд. долл.), сообщает Рейтер.

Из этой суммы, 1,3 миллиарда фунтов будет выделено в виде гарантий по кредитам Европейского инвестиционного банка, а остальное - в виде гарантий по кредитам других банков, сказал министр по делам бизнеса Питер Мандельсон, выступая в парламенте.

(1 доллар = 0,723 фунта стерлингов)