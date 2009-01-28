Великобритания выделит автопрому 3,25 млрд. долл.
09:42, 28 января 2009Транспорт/Связь
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В виде гарантий по кредитам
Правительство Великобритании во вторник объявило о государственных гарантиях автопроизводителям на сумму до 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (3,25 млрд. долл.), сообщает Рейтер.
Из этой суммы, 1,3 миллиарда фунтов будет выделено в виде гарантий по кредитам Европейского инвестиционного банка, а остальное - в виде гарантий по кредитам других банков, сказал министр по делам бизнеса Питер Мандельсон, выступая в парламенте.
(1 доллар = 0,723 фунта стерлингов)
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