Правительство погасит более 660 миллионов долгов перед подрядчиками "Укравтодора"

Кабинет министров Украины направит 661,9 млн грн на погашение задолженности перед подрядчиками Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") за ранее выполненные работы на автодорогах.

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Соответствующее решение было принято единогласно в ходе заседания правительства по представлению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"Все суммы долгов подтверждены соответствующими проверками Госфининспекции и Минфина", - сообщил Омелян.

Присутствовавший на заседании правительства вице-премьер Владимир Кистион отметил, что из предусмотренных 871 млн грн Госфининспекция и Минфин подтвердили качество выполненных работ на сумму 661,9 млн грн.

«Из 871 млн грн подтверждено и проверено 661,9 млн грн. В остальных есть перечень работ, которые выполнялись на неподконтрольной Украине территории. То есть подтвердить качество работ невозможно. Есть предложение учесть на погашение проверенную сумму, а остальную сумму доработать», - сказал Кистион, после чего было принято положительное решение.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", за период невыплаты долгов, с 2012 по 2016 годы, перестали работать из-за финансовой несостоятельности около 60 дорожных предприятий.

В июне 2016 года Кабинет министров Украины принял решение направить 513,6 млн грн на погашение задолженности перед подрядчиками "Укравтодора" за ранее выполненные работы на автодорогах за счет остатков средств на счетах агентства, полученных от размещения облигаций под госгарантии.