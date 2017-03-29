В Мининфраструктуры сообщили, когда разрешат полеты в районе Балаклеи

Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения с полуночи 30 марта отменит запрет на осуществление полетов в районе расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области военного склада, где 23 марта начали взрываться боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

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"В начале суток 30 марта 2017 года Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения отменит запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в Харьковской области", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Министерства обороны в городе Балаклея (Харьковская обл.) начали взрываться боеприпасы и разгорелся пожар. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Тогда же Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") временно закрыло небо для полетов в радиусе 40 километров от места пожара на военном складе.

Из-за взрывов были эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

24 марта пожар был потушен, но отдельные очаги тления оставались до 26 марта. По состоянию на утро 27 марта территория Балаклеи и девяти близлежащих населенных пунктов была очищена от взрывоопасных предметов.