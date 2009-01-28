Автоперевозчики требуют отставки Винского и его зама

Украинские автомобильные перевозчики 4 февраля т.г. намерены провести под стенами Министерства транспорта и связи акцию протеста с к требованием от правительства Украины отстранить от должности министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, а также его заместителя, председателя Государственной администрации автомобильного транспорта (Госавтотрансадминистрации) Леонида СЕРГИЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий РЕВА.

По его словам, кроме того, 4 февраля в 14.00 в клубе Кабинета Министров запланировано проведение общественных слушаний при участии вице-премьер-министра Украины по поводу работы автомобильной отрасли.

«Отрасль зашла в глухой угол: отсутствует законодательная база, нет перспектив, создана вертикаль коррупции в министерстве. В первую очередь это касается глав автотрансинспекций, во вторую – проведения конкурсов», – отметил В.РЕВА.

При этом он сообщил, что победа в конкурсе на получение международного автобусного маршрута стоит 35-40 тыс. долларов.

Также В.РЕВА отметил, что создание в 2008 году Госавтотрансадминистрации при Минтрансе не предусмотрено действующим законодательством, а в госбюджете не предусмотрено ее финансирование в 2009 году.

По словам В.РЕВЫ, Министерство планирует финансировать эту администрацию за счет автоперевозчиков, что является недопустимым. Он отметил, что рабочий орган по проведению конкурсов на перевозки пассажиров сформирован вопреки требованиям законодательства, при этом в состав конкурсного комитета Госавтотрансадминистрации не включены представители профессиональных общественных организаций.

«Все это говорит об отсутствии стратегии развития пассажирских перевозок в Украине, о ненадлежащем выполнении работниками Минтранссвязи своих функциональных обязанностей и о процветании коррупции», – подчеркнул В.РЕВА.

Также он сообщил, что руководитель Госавтотрансадминистрации и его первый заместитель не имеют специального образования, необходимых знаний и опыта для управления автотранспортной отраслью.

Как сообщал УНИАН, постановлением №681 от 23 июля 2008 г. Кабинет Министров Украины принял решение преобразовать Государственный департамент автомобильного транспорта («Укравтотранс») при Министерстве транспорта и связи в Государственную администрацию автомобильного транспорта. При этом Главную государственную инспекцию на автомобильном транспорте (Глававтотрансинспекцию) решено присоединить к образованной Государственной администрации автомобильного транспорта и постановить, что Госавтотрансадминистрация является правопреемником Глававтотрансинспекции.

Постановлением правительства №771 от 3 сентября 2008 года утверждено Положение о Государственной администрации автомобильного транспорта.

Кабинет Министров Украины 10 сентября назначил Леонида СЕРГИЕНКО заместителем министра транспорта и связи — главой Государственной администрации автомобильного транспорта.