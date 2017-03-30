Toyota отзовет почти 3 миллиона авто из-за проблем с подушками безопасности

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. объявил об отзыве 2,9 миллиона автомобилей в Японии, Китае и других регионах из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщает Росбалт.

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"Отзыву подлежат седаны Corolla Axio и кроссоверы RAV4 SUV, на которых установлены подушки безопасности японской компании Takata. В инфляторах подушек этого производителя используется вещество нитрат аммония, которое при колебаниях температуры теряет свои свойства и может взорваться с излишней силой, что может привести к травмам и гибели водителя и пассажиров", - говорится в сообщении.

Неисправные подушки послужили причиной гибели как минимум 16 человек, в основном в США.

По данным Autocar, из-за проблем с подушками безопасности Takata только в США было отозвано около 42 миллионов автомобилей. Свои автомобили были вынуждены отозвать как минимум 13 автопроизводителей, в том числе Honda, Audi, BMW, Volkswagen, Mitsubishi и Nissan. В общей сложности было отозвано более 100 миллионов машин по всему миру.

В 2015 году в США Takata была оштрафована на 70 миллионов долларов, компании было запрещено использовать нитрат аммония. В январе 2017 года Takata признала себя виновной в связи с неисправностью производимых компанией подушек и обязалась выплатить 1 миллиард долларов для урегулирования претензий по итогам расследования Минюста США. Из них 25 миллионов долларов будут уплачены в качестве штрафа, 125 миллионов долларов пойдут на компенсации пострадавшим и родственникам погибших, 850 миллионов долларов получат автопроизводители, вынужденные отозвать свои автомобили из-за дефекта.