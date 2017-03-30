"Укрзализныця" назначила на майские праздники 4 дополнительных поезда

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период майских праздников назначила 4 дополнительных поезда в западном и южном направлениях, а также дополнительные рейсы двух графиковых поездов из Днепра и Константиновки в Одессу.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в период с 26 апреля по 10 мая по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов (отправление из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая), №197/198 Киев - Ковель (отправление из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая), № 270/269 Одесса - Харьков (отправление з Одессы 27 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28 апреля, 3, 5, 10 мая), № 235 Харьков - Ужгород (отправление из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая).

Кроме того, на этот период компания увеличила периодичность курсирования двух графиковых поездов: № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, который будет отправляться в дополнительные рейсы из Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы - 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 9 мая; поезд № 92 Константиновка - Одесса, который отправится в дополнительный рейс из Константиновки 27 апреля, а из Одессы 26, 28 мая.

Также сообщается, что "Укрзализныця", помимо ранее назначенных 9 дополнительных поездов к Пасхе, назначила еще один состав - №203/207 по маршруту Жмеринка - Ужгород, который отправится из Жмеринки 16 апреля в 21:00 и прибудет в Ужгород в 09:29. Таким образом, на пиковые даты с 13 по 18 апреля компания назначила 10 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования 6 графиковых поездов.

Помимо прочего, на период школьных каникул "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда: № 197/198 Киев - Ковель, который будет отправляться из столицы и Ковеля 2 апреля, а также поезд № 298 Херсон - Киев, который отправится из Херсона 2 апреля, а из столицы 3 апреля.

Таким образом, в период каникул с 24 марта по 3 апреля по Украине будут курсировать 8 дополнительных поездов, кроме того, в этот период 4 графиковых поезда совершат дополнительные рейсы.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила к Пасхе 9 дополнительных поездов из Киева в Харьков, Львов, Ковель, Днепр, Ивано-Франковск и Рахов, а также из Львова и Харькова в Ужгород, из Днепра в Ивано-Франковск и из Одессы в Харьков.