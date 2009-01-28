Частные автоперевозчики не будут выполнять решение Киевсовета

Столичные автомобильные частные перевозчики пассажиров не будут выполнять решение Киевсовета, обязывающее подписывать договора с Коммунальной службой перевозок по возмещению расходов на содержание дорожных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

По его словам, соответствующее решение было принято вчера, 27 января, на общем собрании перевозчиков Киева. Также было принято решение обратится к Президенту, премьер-министру и в Генпрокуратуру с призывом повлиять на отмену киевской властью этого решения.

Кроме того, принято решение подать в Административный суд г. Киева об отмене данного решения Киевсовета как незаконного. По словам В.ЛИПЕЦКОГО, такая инициатива за месяц до принятия должна была быть обнародована и вынесена на обсуждение.

«Этим решением предусматривается, что перевозчики Киева, в первую очередь частные, должны платить в службу пассажирских перевозок, как коммунальному, хозрасчетному предприятию на счет средства за возмещение затрат на выполнение работ по содержанию остановок, дорожных знаков, парковок, дорожной разметки и пр.», - отметил глава ассоциации.

В.ЛИПКЦКИЙ также отметил, что решение нарушает ст.7 Закона об автомобильном транспорте, поскольку содержанием вышеуказанных дорожных объектов уже занимается предприятие «Киевдорсервис», для чего ему из бюджета города выделяются средства. «А в бюджет платим их мы – все, кто имеет машину, это транспортный сбор. Теперь это предлагается снимать с частных перевозчиков», - подчеркнул он.

По данным В.ЛИПЕЦКОГО, решение Киевсовета перевозчикам будет стоить ежемесячно 3 тыс. грн. выплат с машины в службу перевозок.

«Для выполнения этого противозаконного решения перевозчику нужно будет увеличивать тариф», - отметил В.ЛИПЕЦКИЙ.

Он также добавил, что в случае, если решение не будет отменено, то перевозчики намерены остановить работу: «Перевозчики сказали: кроме того, что не будем платить, мы остановимся, и работать не будем».

Как сообщал УНИАН, 22 января т.г. Киевский городской совет внес изменения в Условия организации и проведения конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, согласно которым победители этого конкурса обязаны будут заключать договоры о возмещении расходов на выполнение работ, содержание и ремонт дорожных объектов: остановок, дорожных знаков, парковочных площадок и т. п.

Депутаты решили, что отныне победитель конкурса будет заключать Договор на перевозку пассажиров только после заключения договора на возмещение указанных выше расходов.

Как отметил во время брифинга заместитель киевского городского председателя, секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ, этим решением Киевсовет обязал частных перевозчиков работать в той же системе, что и коммунальные перевозчики. Кроме того, по его словам, благодаря этому шагу будут «завязаны» в единую систему маршруты городского пассажирского транспорта и станции обслуживания пассажиров.