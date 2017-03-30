В Украине внедрят электронный билет в транспорте – "первопроходцы" Киев, Львов и Днепр

Пилотный проект по внедрению в Украине единого электронного билета в городском и пригородном транспорте, предусмотренный в принятом Верховной Радой законе, будет внедрен в Киеве, Львове и Днепре.

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«Киев, Днепр и Львов станут первыми городами, где будет введен электронный билет в пилотном режиме, а затем эта практика распространится на всю Украину», - сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу министерства Владимира Омеляна.

В сообщении со ссылкой на министра отмечается, что электронный билет широко распространен во многих европейских странах.

«Для Украины это пока будущее, которое вскоре станет реальностью. Мы работаем именно для того, чтобы привлечь ведущие европейские нормы в Украину и сделать их привычными для людей, общества и бизнеса», - цитирует министра пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте. Как ожидается, электронная система оплаты проезда должна повысить прибыльность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению необходимости бюджетного финансирования.

В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Ранее исполняющая обязанности заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило отмечала, что стоимость внедрения единой автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в крупном украинском городе составляет около 10-15 млн евро.

17 ноября 2016 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение с городскими властями Львова о выделении кредита в размере 10 млн евро на внедрение в городе автоматизированной системы оплаты проезда, которая предусматривает закупку, установку и эксплуатацию необходимого аппаратного и программного обеспечения, а также электронных карточек.

Львовские городские власти отмечали, что внедрение электронного билета позволит увеличить доходность предприятий транспорта на 30-40%.