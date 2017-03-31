Сегодня состоится первый полет украинского многоцелевого самолета Ан-132Д (видео)

Сегодня, 31 марта, на ГП "Антонов" состоится знаменательное событие в создании нового многоцелевого самолета Ан-132 – первый полет самолета-демонстратора Ан-132Д. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

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Самолет пролетит по маршруту аэродром "Святошин" (г.Киев) – аэродром "Киев-Антонов" (пгт Гостомель).

На странице "Антонова" в Facebook обнародовали видео скоростных пробежек по взлетной полосе аэродрома "Святошин", которые самолет выполнил, готовясь к первому полету.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов", единственный в Украине производитель авиатехники, 20 декабря представил первый образец нового транспортного самолета Ан-132. Презентация самолета состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко, а также руководства госконцерна "Укроборонпром" и предприятия "Антонов". Также присутствовали представители королевства Саудовская Аравия, которое выступило заказчиком и партнером по реализации этого самолета.