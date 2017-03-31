Новый украинский многоцелевой Ан-132D совершил свой первый полет
13:00, 31 марта 2017Транспорт/Связь
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Ан-132D уже выполнил серию скоростных пробежек по взлетной полосе.
Ан-132D поднимется в небо / Фото УНИАН
Сегодня, 31 марта, впервые поднимется в небо украинский Ан-132D. Прямую трансляцию на своем YouTube-канале ведет 5 канал.
Полет будет проходить по маршруту аэродром "Святошин" (г.Киев) – аэродром "Киев-Антонов" (пгт Гостомель).
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По программе подготовки к первому полету Ан-132D уже выполнил серию скоростных пробежек по взлетной полосе аэродрома "Святошин".
Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов" 20 декабря представило первый образец нового транспортного самолета Ан-132D.
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