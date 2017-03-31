Новый украинский многоцелевой Ан-132D совершил свой первый полет

13:00, 31 марта 2017
Транспорт/Связь
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Ан-132D уже выполнил серию скоростных пробежек по взлетной полосе.

Ан-132 поднимется в небо / Фото УНИАН

Сегодня, 31 марта, впервые поднимется в небо украинский Ан-132D. Прямую трансляцию на своем YouTube-канале ведет 5 канал.

Полет будет проходить по маршруту аэродром "Святошин" (г.Киев) – аэродром "Киев-Антонов" (пгт Гостомель).

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По программе подготовки к первому полету Ан-132D уже выполнил серию скоростных пробежек по взлетной полосе аэродрома "Святошин".

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов" 20 декабря представило первый образец нового транспортного самолета Ан-132D.

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Теги: #Антонов#Ан-132D