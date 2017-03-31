Новый украинский многоцелевой Ан-132D совершил свой первый полет

Ан-132D уже выполнил серию скоростных пробежек по взлетной полосе.

Сегодня, 31 марта, впервые поднимется в небо украинский Ан-132D. Прямую трансляцию на своем YouTube-канале ведет 5 канал. Полет будет проходить по маршруту аэродром "Святошин" (г.Киев) – аэродром "Киев-Антонов" (пгт Гостомель). Читайте также"Антонов" показал новое видео с украинским многоцелевым самолетом Ан-132D По программе подготовки к первому полету Ан-132D уже выполнил серию скоростных пробежек по взлетной полосе аэродрома "Святошин". Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов" 20 декабря представило первый образец нового транспортного самолета Ан-132D.

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