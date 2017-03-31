Опубликовано видео первого полета многоцелевого АН-132

Новейший украинский многоцелевой транспортный самолет – АН132Д – выполняет демонстрационные полеты в Киеве. Видеозапись одного из пробных полетов АН-132Д появилась на YouTube-канале фотографа Сергея Смыка.

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Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов", единственный в Украине производитель авиатехники, 20 декабря представил первый образец нового транспортного самолета Ан-132. Заказчиком и партнером по реализации этого самолета выступила Саудовская Аравия.

Особенностью самолета является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, на высокогорных и неподготовленных аэродромах. Грузоподъемность АН-132 составляет 9200 кг, длина - 24,6 метра, высота – 8,8 метра, размах крыла: 29 метров.