Внутри Бескидского тоннеля: журналистам показали, как проходит масштабное строительство (фоторепортаж)

Фотокорреспондент УНИАН побывал на строительстве внутри Бескидского тоннеля в Карпатах, реконструкция которого должна значительно улучшить транспортные возможности украинской железной дороги.

Отметим, Бескидский тоннель расположен в украинских Карпатах на Бескидском перевале (Львовская и Закарпатская области). Он принадлежит к 5-му Панъевропейскому транспортному коридору (Италия - Словения - Венгрия - Словакия - Украина - Россия).

Читайте такжеСтроители Бескидского тоннеля преодолели отметку в километр

Ожидается, что первый поезд отправится по новому тоннелю во втором квартале 2018 года. После завершения строительства пропускная способность тоннеля увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения вырастет с 15-40 до 60-70 км/час. Действующий одноколейный Бескидский тоннель построен в 1886 году и является вторым по длине железнодорожным тоннелем в Украине.

Как сообщал УНИАН, в начале мая "Укрзализныця" обнародовала график реконструкции железнодорожных путей.