В Чернобыльской зоне начали подготовку к строительству железной дороги (фото)

Компания «Укрэнергомонтаж», входящая в состав украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд», планирует закончить работы по строительству участка железной дороги в Чернобыльской зоне отчуждения, по которому будут вывозить отработанное топливо с действующих украинских атомных электростанций, в апреле 2018 года.

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Как сообщила пресс-служба корпорации, новый участок железной дороги будет проходить между существующей линией Вильча – Янов и строящимся Централизованным хранилищем отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

«Полностью закончить работы планируют в апреле 2018 года, после чего новая ветка сможет использоваться для доставки в ЦХОЯТ отработанного ядерного топлива с действующих украинских атомных электростанций», - говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты компании «Укрэнергомонтаж» уже начали подготовку к строительству новой железнодорожной линии.

«Нами разработана проектная документация на подготовительный и основной период. Кроме того, подготовлен проект геодезических работ. Сейчас обустраиваем полевой городок, откуда можно будет курировать работы прямо на площадке. К строительству самой железной дороги мы тоже готовы приступать, но старт этих работ зависит от другого подрядчика, который сначала должен расчистить участок от леса и выкорчевать пни», - цитирует пресс-служба «Укрбуда» руководителя проекта Анатолия Дмитришина.

В пресс-службе также отметили, что для обеспечения полноценного железнодорожного сообщения с хранилищем в будущем необходимо также реконструировать существующую линию Вильча-Янов, которая долгие годы не эксплуатируется и находится в полуразрушенном состоянии.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля компания «Укрбуд» сообщила, что построит участок железной дороги между существующей линией Вильча – Янов и строящимся Централизованным хранилищем отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

«Энергоатом» планирует в августе 2017 года завершить подготовку строительной площадки для ЦХОЯТ, которое будет построено в зоне отчуждения и расположится близ села Буряковка.

Согласно информации «Энергоатома», из-за отсутствия собственного хранилища Украина ежегодно тратит 200 млн долл. на оплату услуг российской компании «Росатом» по вывозу и переработке отработанного топлива на территории РФ.