Сегодня украинский Ан-132D впервые покорил небо (фоторепортаж)

Новый украинский Ан-132D 31 марта впервые поднялся в воздух, это 1-й самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих.

Особенностью самолета является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, высокогорных и неподготовленных аэродромах. Грузоподъемность Ан-132D - 9,2 т, длина - 24,537 м, высота - 8,8 м, размах крыла - 29,2 м.

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Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов", единственный в Украине производитель авиатехники, 20 декабря представило первый образец нового транспортного самолета Ан-132.

Презентация самолета состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко, а также руководства госконцерна "Укроборонпром" и предприятия "Антонов", входящего в состав концерна. Также присутствовали представители королевства Саудовская Аравия, которое выступило заказчиком и партнером по реализации этого самолета.