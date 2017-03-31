В Швейцарии больницы начали использовать дроны для обмена медицинскими образцами (видео)

Две больницы в швейцарском городе Лугано начали тестирование системы обмена лабораторными образцами при помощи дронов, пишет The Verge.

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"Оператором системы выступает компания Swiss Post. Испытания дронов начались в середине марта и с тех пор беспилотники совершили около 70 тестовых полетов между больницами, а к 2018 году планируется запустить систему на постоянной основе: сотрудники госпиталей будут загружать контейнер с образцами в беспилотник и запускать его в воздух при помощи мобильного приложения, а полет по заданному заранее маршруту будет проходить в автономном режиме. Полноценное внедрение беспилотников позволит больницам отказаться от транспортировки образцов по дорогам, что заметно ускорит процесс обмена", - говорится в сообщении.

В этом проекте Swiss Post использует квадрокоптеры, разработанные американской компанией Matternet. Они способны доставлять груз весом до двух килограммов. Дальность полета беспилотников составляет 20 километров, а максимальная скорость может достигать 36 км/час. На случай аварии дроны оснащены парашютом.

"Это не первый случай применения беспилотников для доставки медицинских образцов - в октябре прошлого года в Руанде была запущена система доставки крови для переливания в труднодоступные районы страны. Однако в данном случае Swiss Post использует дроны в черте города, получив одобрение Федерального управления гражданской авиации Швейцарии", - отмечает издание.

Как отмечает The Verge, подобное использование дронов является отличным решением, поскольку лабораторные образцы обладают малым весом, а их доставка зачастую должна производиться в кратчайшие сроки - беспилотники, которым не страшны пробки на дорогах, прекрасно подходят для этой задачи.