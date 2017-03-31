Авиакомпания "Днеправиа" намерена обжаловать решение суда о национализации предприятия

Авиакомпания "Днеправиа" считает решение суда о национализации компании незаконным, в связи с чем намерена подать апелляцию на данное решение.

"Указанное решение суда первой инстанции не вступило в законную силу и подлежит апелляционному обжалованию как незаконное и противоправное", - сказано в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

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В сообщении отмечается, что компания работает в штатном режиме, в соответствии с утвержденным расписанием полетов.

"Ответственно заявляем, что мы выполняем, и в дальнейшем будем выполнять свои обязательства перед нашими клиентами по перевозкам пассажиров, груза и багажа, а также все свои обязательства по обслуживанию воздушных судов, обеспечению авиационной безопасности, взаимодействию с государственными и международными организациями", - подчеркивают в пресс-службе.

Также в сообщении подчеркивается, что являющаяся членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) "Днеправиа" находится под надежным контролем и управлением руководства авиакомпании и обеспечивает выполнение перевозок и обслуживание парка воздушных судов в соответствии с требованиями программы аудита эксплуатационной безопасности авиакомпаний IOSA.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, 30 марта Хозяйственный суд при участии Днепропетровской областной прокуратуры постановил вернуть 94,5% акций авиакомпании "Днеправиа" в собственность государства.

"Днеправиа" - украинская авиакомпания, базирующаяся в Днепре. Создана в 1933 году. Обслуживает регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные рейсы. Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец 2016 года 99,5% акций "Днеправиа" принадлежало украинской компании "Галтера".