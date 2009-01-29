Минтранс приглашает украинских подрядчиков

Министерство транспорта и связи Украины намерено настаивать на привлечении украинских подрядчиков к строительству концессионных дорог.

Об этом УНИАН сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, комментируя подписанный Президентом 28 января т.г. закон о внесении изменений в Закон "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог".

"Этот пункт не мог войти в закон, так как в таком случае не было бы концессионера. Но закон носит рамочный характер. Мы все равно будем подписывать концессионное соглашение, в котором этот вопрос найдет отражение", – сказал министр.

По его мнению, концессионеру нет смысла везти технику и рабочих из других стран. "Не могут они везти, так как это экономически не выгодно", – считает И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог». Верховная Рада приняла данный закон 15 января т.г.

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