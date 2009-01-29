Повышение тарифа на ж/д обеспечит избирательную кампанию Тимошенко

Народный депутат, член президиума партии “Единый Центр” Василий ПЕТЕВКА считает, что инициатива о ежемесячном повышении цен на железнодорожную перевозку направлена на финансовое обеспечение проведения президентской кампании Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом он заявил, комментируя заявление министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО о ежемесячном повышении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в этом году.

В.ПЕТЕВКА заметил, что за последний год, несмотря на то, что цены на железнодорожные билеты выросли почти на четверть, пассажиры не почувствовали улучшения условий проезда. “Ни современных вагонов, ни совершенствования путевой сетки, что привело бы к ускорению движения. За что мы с вами заплатили?", - спросил народный депутат.

Он отметил, что и экономических предпосылок для повышения цены сейчас нет. "Топливо для поездов не подорожало, а даже подешевело. Ощутимого повышения заработной платы для работников железнодорожного транспорта также не произошло. Куда же делись средства, которые "Укрзализниця" получила благодаря нынешнему изменению цен на билеты?”, - поинтересовался В.ПЕТЕВКА.

По его словам, для того, чтобы инициировать дальнейшее повышение тарифов, необходимо публично отчитаться за использование средств, которые были получены в прошлом году". По его мнению, логическое объяснение инициативы И.ВИНСКОГО может быть только одно - "ТИМОШЕНКО собирает средства на президентскую избирательную кампанию”. “Очень бы хотелось ошибаться и все же увидеть отчет "Укрзализниці" за потраченные за минувший год средства", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи инициировало ежемесячное повышение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в этом году. По словам И.ВИНСКОГО, «начиная с марта, повышение будет составлять 1,5%, потом ежемесячно по 3%, и в конце года (в декабре) – снова 1,5%».