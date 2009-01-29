Минтранс предлагает повысить цены на проезд в поездах

Министерство транспорта и связи Украины предлагает провести в 2009 году поэтапное повышение на 25% тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом внутреннего сообщения.

Об этом говорится проекте приказа Минтранссвязи «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортном во внутреннем сообщении», который размещен на сайте министерства.

Министерство предлагает поэтапное повышение уровня тарифов по перевозке пассажиров в купейных и СВ вагонах по 5% с 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2009 года – в целом на 25%.

Повышение тарифов в плацкартных вагонах планируется с 1 февраля на 1,5%, с 1 марта – на 3%, с 1 апреля – на 2% и с 1 мая по 1 октября 2009 года ежемесячно, начиная с первого числа, – на 3% (в целом на 24,5%).

Уровень тарифов в общих вагонах останется без изменений.

Как считают в Минтрансе, повышение тарифов даст возможность хотя бы незначительно уменьшить убыточность пассажирских перевозок, получить в 2009 году ополнительные поступления в размере 313,5 млн. грн.

В конце 2008 года Минтранс уже предлагал повысить тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в 2009 году поэтапно на 25%.

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