Транспортные отрасли нужно реформировать

Министерство транспорта и связи Украины не допустит саботажа процесса реформирования отрасли, поскольку реформы – это реальное противодействие кризису. Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи со ссылкой на министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО.

«Наш ответ кризису – это реформы: не формальные, а настоящие, по сути, - отмечает И.ВИНСКИЙ. – Я предупреждаю: все желающие саботировать реформы очутятся на обочине процесса. Мы не позволим останавливать процесс реформирования, потому что сегодня реформы - это не прихоть, а реальная форма развития инфраструктуры государства».

Министр подчеркнул, что сейчас наработана четкая стратегия реформирования железнодорожного транспорта, управления в морской отрасли, в авиации, дорожном хозяйстве, отрасли связи, изменены подходы к управлению подотраслями. «Для меня это была принципиальная позиция, ведь до этого времени в ряде отраслей управление происходило без всякой логики. Поэтому мы приняли четкое решение: формировать в каждой отрасли администрации, - не только трансформировать название, а изменять суть работы, - сказал И.ВИНСКИЙ. – То есть, в каждой отрасли должно быть мини-министерство, которое занимается политикой в своей сфере и имеет реальные механизмы внедрения этой политики».

«Сейчас реформы нужно двигать вперед. Реформирование отрасли - это противодействие кризису», - отметил министр транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов Восточного научного центра Транспортной академии (г. Днепропетровск), реформирование железнодорожной отрасли в условиях кризиса, которое сегодня активно обсуждается, может нанести убытки «Укрзализныце» и привести к социальному напряжению.

В Академии считают, что реструктуризация железнодорожного транспорта в условиях кризиса «приведет к заниженной оценке основных фондов, прав пользования землей и уставного капитала, что, в свою очередь, повлечет существенное снижение величины амортизационных отчислений как основного источника инвестиций в развитие отрасли».

По мнению ведущих ученых, реформирование железнодорожного транспорта с целью повышения прибыльности отрасли в условиях кризиса приведет к сокращению объемов грузовых перевозок, что негативно скажется на многих отраслях промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, уменьшатся возможности субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Напомним, 21 января т.г. лидер депутатской фракции Блока Литвина в Верховной Раде Игорь ШАРОВ подписал обращение в адрес первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА. В частности, он обратил внимание на ситуацию в “Укрзализныце” и Минтранссвязи. В обращении отмечается, что Минтранссвязи инициировало программу реформирования железнодорожного транспорта, предусматривающую создание единого государственного предприятия на 400 тысяч человек, что не соответствует современным требованиям развития транспорта и директивам ЕС относительно развития железных дорог в европейском содружестве.