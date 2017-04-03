Дорожники отчитались о количестве засыпанных ям

Дорожники в период с 1 января по 30 марта текущего года ликвидировали 875 тыс. кв. м ям и выбоин на свыше 8,9 тыс. км автомобильных дорог Украины, что почти в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины».

"С 1 января по 30 марта 2016 года было ликвидировано более 373 тыс. кв. м ямочности. А в этом году, за аналогичный период, отремонтировано в 2,5 раза больше выбоин на дорогах", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что с начала текущего года ямы были ликвидированы на 8917 км автомобильных дорог.

В частности, только в период с 23 по 29 марта облавтодоры устранили более 248 тыс. кв. м ямочности на 1994 км дорог общего пользования.

"Наиболее высокие темпы работ по ликвидации показали дочерние предприятия ГАК «Автомобильные дороги Украины» в Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Запорожской и Киевской областях. Наименьшие показатели выполненных работ у Черновицкого и Волынского облавтодоров", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что «Укравтодор» планирует в текущем году ликвидировать ямы и выбоины на 30 тыс. км украинских автодорог за предусмотренные в госбюджете средства на эти цели.

В планах правительства в 2017 году увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн.

По данным "Укравтодора", около 95% автодорог в Украине нуждаются в ремонте или реконструкции, а ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

В 2018 году в Украине планируется запуск дорожного фонда, призванного обеспечить достаточное финансирование дорожной инфраструктуры.