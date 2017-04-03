В Украине выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 48% - до 7,278 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По итогам прошлого месяца лидером стала французская марка Renault с показателем 829 проданных авто. При этом, продажи Renault относительно марта 2016 года выросли на 62%. Наиболее популярной в линейке Renault в отчетном месяце стала модель Logan, ее доля в продажах марки составила 29%.

Второй по популярности автомобильной маркой в марте на украинском рынке была японская Toyota с результатом 790 проданных авто, что на треть больше, чем в марте прошлого года.

На третьем месте Volkswagen с результатом 594 авто, что в 2,1 раза больше, чем в марте 2016 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц.

По мнению экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с результатом 2016 года вырастут на 32-38%.