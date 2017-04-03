BMW и Daimler стали самыми прибыльными автоконцернами мира

В уходящем году немецкие автомобильные концерны BMW и Daimler стали самыми прибыльными в мире автокомпаниями. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Ernst & Young (EY), как сообщает DW.

Лидерами по количеству продаж, однако остаются Toyota и Volkswagen (VW). Последний, несмотря на "дизельный скандал", занял первое место в мире по объемам оборота. Однако именно BMW и Daimler получили пальму первенства по объемам прибыли пропорционально обращения. VW оказался по этому показателю лишь на 14-м месте.

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Дивиденды BMW с оборота составили в расчете на весь концерн 10 процентов, доля прибыли Daimler - 8,4 процента. Daimler опередил своего баварского конкурента по показателям прибыли только в области продаж легковых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Франции подозревает автостроительную корпорацию Renault в том, что она в течение 25 лет скрывала истинные результаты тестов эмиссии дизельных и бензиновых двигателей.